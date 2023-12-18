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Dünya
AA 18.12.2023 21:00

Irak'ta yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

Irak'ta 10 yıl sonra yapılan yerel seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı ve sandıklar kapandı.

Irak'ta yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi
[Fotograf: AA]

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, gayriresmi sonuçların yarın açıklanacağını bildirirken seçime katılım oranı da henüz açıklanmadı.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarıştı. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı.

Irak'taki İl Meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve Anayasa ile çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip.

Federal bir yönetime sahip ülkede bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor. Irak'ta en büyük Şii tabana sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da seçimleri boykot ediyor.

İl Meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları, yaşanan güvenlik sorunları ve siyasi istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti.

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