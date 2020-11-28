Salahaddin Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırgat ilçesi yakınlarındaki bir tarlaya döşenen bomba, terör örgütü üyeleri tarafınfan uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada bir çiftçi hayatını kaybetti.

Şırgat ilçesinden 2 kişinin de DEAŞ mensupları tarafından kaçırıldıktan yaklaşık 3 saat sonra ilçenin dışındaki kırsal bölgede cesetlerine rastlandı.

Olaydan hemen sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, terör örgütü üyelerine operasyon başlatıldı.

DEAŞ, kırsal bölgelere saldırmaya devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.