Amerika'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Ülkede Mayıs ayında polis tarafından gözaltı sırasında öldürülen George Floyd vakasına benzer olay Teksas eyaletinde yaşandı.

Polis raporlarına göre,18 yaşındaki Zekee Rayford'un Texas eyaletinin Schertz şehrinde Kasım ayının başlarında kırmızı ışık ihlali sonrası sağa çekmek yerine polisten kaçtığı öne sürüldü.

Rayford'un polis memuru Frank Chavarria ve Meghan Fennesy’nin sinyal verdiği anda, sağ çekmeyi reddettiği belirtilen Rayford’un bunun yerine eve gittiği ve kapısının önünde gözaltına alındığı ifade edildi.

Olay anı evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Rayford’un babasına seslenerek kapıya doğru koştuğu görüldü. Daha sonra Rayford, arkasından gelen polis memurları tarafından gözaltına alınmak üzere yere yatırıldı.

Rayford’un polisler tarafından tekmelendiği, üzerinde şok tabancası kullanıldığı ve kelepçelendiği anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Söz konusu video, polisin eylemleriyle ilgili tepkiye neden olurken, Schertz Belediye Başkanı Ralph Gutierrez, “Endişeleri tamamen anlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Soruşturma devam ederken olaya dahil olan 3 polis memurunun, geçici olarak görev yeri değiştirildi.