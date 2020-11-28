Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'da 4 bin 212 ile en yüksek günlük COVID-19 vaka sayısı kaydedildi
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan 4 bin 212 yeni tip koronavirüs vakasıyla, bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 114 bini aştı.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 212 kişide koronavirüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 114 bin 25'e yükseldi.
Sağlığına kavuşanların sayısı 1760 artarak 71 bin 691'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 32 artarak 1323'e çıktı.
Bugüne kadar 1 milyon 700 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 41 bin 11 kişinin tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.
Etiketler: Azerbaycan Koronavirüs
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