Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 3 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Irak'ın Salahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Savunma Bakanlığı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin kentinin Tertar bölgesinde polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
DEAŞ mensuplarının kullandıkları araçtan kontrol noktasına otomatik silahlarla saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Saldırıdan hemen sonra teröristlerin hızla uzaklaştığı, bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği açıklandı.
Etiketler: Irak DEAŞ Terör Örgütü
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