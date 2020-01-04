ABD’nin düzenlediği hava saldırısında öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis için Bağdat’ta düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katılıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Iraklılar, sabah saatlerinden itibaren Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de toplanmaya başlamıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Cenaze kortejinin Bağdat'ın ardından Kerbela'ya, oradan da Necef'e geçmesi planlanıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Öte yandan, "mashreghnews" haber sitesi, cenazenin, Irak'taki törenlerin ardından Tahran'a getirileceğini ve sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi'nde İran lideri Ali Hamaney'in katılımıyla ikinci bir tören yapılacağını duyurdu.

ABD'nin öldürdüğü İranlı komutan Kasım Süleymani için Bağdat'ta cenaze töreni düzenleniyor. Detayları @trthaber muhabiri Mustafa Kerim aktardı. pic.twitter.com/jDy1yPlQLk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 4, 2020

Ne olmuştu?

Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına düzenlenen saldırıyla öldürülmüş, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırı talimatını ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini duyurmuştu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

Trump: Süleymani'nin terör dönemi sona ermiştir

Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Süleymani'nin terör dönemi sona ermiştir. O daha önce ortadan kaldırılmalıydı, bu yapılsaydı birçok hayat kurtarılabilirdi" diyen Trump, "Dün attığımız adımı bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için attık" ifadelerini kullanmıştı.

Kasım Süleymani

ABD'nin operasyonuyla öldürülen General Kasım Süleymani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı olarak görev yapıyordu. Süleymani, Tahran'ın Orta Doğu'daki en önemli aktörü sayılıyordu.

Kaynak: TRT Haber, AA