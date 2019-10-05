Dünya
Irak'ta sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor05 Ekim 2019 Cumartesi 02:12 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 02:12
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi.
Irak resmi ajansının haberine göre, Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin talimatıyla Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı saat 05.00 itibarıyla kaldırılacak.
Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle gösteriler düzenleniyor.
Hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler: adil abdulmehdi Irak Irak gösteriler sokağa çıkma yasağı