Irak resmi ajansının haberine göre, Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin talimatıyla Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı saat 05.00 itibarıyla kaldırılacak.

Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle gösteriler düzenleniyor.

Hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Kaynak: AA