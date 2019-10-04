Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve hükümetin ekonomi politikaları sebebiyle ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükselirken, yaralı sayısı da bini geçti.

Protesto gösterileri sırasında güvenlik güçlerinin eylemcileri dağıtmak için gerçek mermi ve biber gazı kullandığı görüldü. Dün ilan edilen geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağının etkili olmadığı, eylemcilerin hükümeti protesto etmek için yine sokaklarda olduğu bildirildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Bin memur görevden alındı

Irak Yolsuzlukla Mücadele Konseyi, daha önceden yolsuzluktan hükümlü olan ancak görevine devam eden bin memuru görevden aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Başbakan Adil Abdülmehdi’nin başkanlık ettiği konsey toplantısında, haklarında “zimmete mal geçirmek, kamu malına zarar vermek ve haksız kazanç sağlamak” suçlarından bin memurun görevden alındığı açıklandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Hükümet tarafından atılan bu adım, protestoların azaltılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: DHA