Irak'ı aylarca sarsan hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı.

Başkent Bağdat protestolara ev sahipliği yaptı, Tahrir Meydanı'nda çok sayıda gösterici bir araya geldi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. Göz yaşartıcı bomba ve gerçek mermi kullanıldı.

El Tayaran Meydanı'nda ise 2 protestocu hayatını kaybetti, 20'den fazla gösterici yaralandı.

Protestocular, Başbakan Mustafa El-Kazımi’yi olaya müdahale etmeye çağırdı.

Göstericiler yolları kapattı, hükümete 48 saat süre tanıdı

Kerbela ve Babil illerinde de sokaklar hareketliydi.

Göstericiler elektrik kesintilerine tepki gösterdi, kesintilerin sona ermesi için hükümete 48 saat süre tanıdıklarını belirten göstericiler, aksi halde tüm yolları trafiğe kapatmakla tehdit etti.

Irak Başbakanı El-Kazimi, soruşturma talimatı verdi.

El-Kazımi gösterilerin yasal bir hak olduğunu, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı silah kullanma haklarının olmadığını söyledi. Hem göstericiler hem de güvenlik güçleri hakkında gerektiği takdirde yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Gösteriler geçen yıl ekim ayında başlamıştı

Geçen yıl ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri Adil Abdulmehdi’nin istifasıyla sonuçlanmış. Ardından Başbakan Mustafa El-Kazımi başkanlığında yeni hükümet kurulmuştu.