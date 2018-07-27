Irak’ta protestocular daha büyük gösterilere hazırlanıyor

Elektrik kesintisi ve işsizlik nedeniyle başlayan protesto gösterileri, Irak’ın birçok kentinde "Cuma gösterisi" adı altında devam ediyor. Gençlerin oluşturdukları topluluklar, sorunların somut olarak çözülmeden protestolardan vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Öte yandan, Irak’ın farklı kentlerinde kurulan koordinasyon toplulukları daha büyük gösterilere hazırlık yapıyor.

Toplulukların yaptığı ortak açıklamada, siyasilerin, din adamlarının ve aşiret reislerinin ülkede yaşanan krizde payı oldukları gerekçesiyle gösterilerde yer almalarına izin verilmeyeceği açıklandı.

Irak’ın güney kentlerinde yapılması planlanan büyük gösteriler, daha önceki gösterilerde yaşanan tutuklamalar, yaralanmalar ve ölümler nedeniyle aktivistleri endişelendiriyor.

Irak'taki gösterilerde 14 kişi öldü

Irak'ın güneyinde işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla başlayan, ardından başkent Bağdat'a da sıçrayan gösterilerde şimdiye kadar 14 kişinin öldüğü, 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak Parlamentosu'na bağlı İnsan Hakları Komitesi Üyesi Fazıl Garravi, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 haftadır aralıklarla devam eden gösterilerde 14 kişinin öldüğünü, 470'i güvenlik güçlerinden 742 kişinin yaralandığını söyledi.

Ülkenin güneyindeki olaylar sırasında bazı göstericilerin, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, olay büyük tepki çekmişti.

Kaynak: AA, Al Arabiya