Irak resmi ajansı INA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Basra'da vatandaşlar, Irak ve Umman futbol milli takımlarının karşılaşacağı final maçı için erken saatlerden itibaren Palmiye Gövdesi Stadı'na akın etmeye başladı.

Stadyum çevresinde oluşan izdihamda 1 kişi ezilerek hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu açıklandı.

[Fotoğraf: İHA]

Başbakan'dan turnuvanın en iyi şekilde tamamlanması için çağrı

Öte yandan final maçı dolayısıyla Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin de kentte olduğu bilgisi verildi.

Yerel yetkililerle final maçı öncesi hazırlıkları görüşen Sudani, yaşanan izdihamdan sonra Basralılara çağrıda bulunarak, "turnuvanın en iyi şekilde tamamlanması için ilgili kurumlarla dayanışma içerisinde olmalarını" istedi.

Irak-Katar maçını izlemek için 3 gün önce Basra'ya gitmeye çalışanların bulunduğu 2 aracın çarpıştığı kazada da 7 kişi ölmüş 17 kişi yaralanmıştı.

Irak'ta 6 Ocak'ta başlayan "Arap Körfezi Kupası", bugün saat 19.00'da Irak ve Umman milli takımları arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.