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Irak'ta koronavirüsten can kaybı 8 bin 555'e çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artarak 8 bin 555'e yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde salgında 64 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 438 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle COVID-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 555'e, vaka sayısı da 319 bin 35'e çıktı.
Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 4 bin 522 artışla 253 bin 591'e ulaştı.
Etiketler: Irak koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:21
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