Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 1006 kişinin daha COVID-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 29 bin 303'e yükseldi.

Son bir günde 11 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Lübnan'da toplam can kaybı da 297'ye ulaştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Lübnan'da, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından günlük vaka sayıları artışa geçmişti.