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Lübnan'da günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 1000'i aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Lübnan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 1000'in üzerine çıktı. Toplam vaka 29 bin 303, hayatını kaybedenlerin sayısı da 297 oldu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 1006 kişinin daha COVID-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 29 bin 303'e yükseldi.
Son bir günde 11 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Lübnan'da toplam can kaybı da 297'ye ulaştı.
Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Lübnan'da, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından günlük vaka sayıları artışa geçmişti.
Etiketler: lübnan koronavirüsSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 21:04
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