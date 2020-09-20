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Suudi Arabistan'da son 24 saatte COVID-19'dan 27 kişi daha öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 4 bin 485'e çıktı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 27 kişi daha yaşamını yitirdi ve 483 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 485'e, vaka sayısı da 329 bin 754'e çıktı.
Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1009 artarak 310 bin 439'a ulaştı.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 20:05
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