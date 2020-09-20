Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 27 kişi daha yaşamını yitirdi ve 483 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 485'e, vaka sayısı da 329 bin 754'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1009 artarak 310 bin 439'a ulaştı.