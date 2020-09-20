Malezya Sahil Güvenlik Birimi'nden yapılan açıklamada, Johor eyaletine bağlı kıyı kenti Kota Tinggi'nin sahilinde sabah vakitlerinde 6 kişinin cansız bedenine rastlandığı belirtildi.

Göçmenlerin Endonezyalı olduğunu bildiren Sahil Güvenlik Sözcüsü Hussin Zamora, "Cesetleri bulduktan sonra olay yerinden bir kilometre ötede aynı göçmen grubuna mensup 6 Endonezya vatandaşını gözaltına aldık" dedi.

Hussin, hayatını kaybedenlerden 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğunu ve 31 ila 46 yaşlarında olduğunu kaydetti.

Cesetlerin otopsi için hastaneye götürüldüğünü ifade eden Hussin, gözaltındakilerin ise sınır dışı edileceğini aktardı.