Haber Giriş: Kaynak: AA
Brüksel'de yollar, yayaların ve bisikletlilerin oldu
[Fotoğraf: AA]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Otomobilsiz Gün" etkinliğiyle yollar bir günlüğüne motorlu araçlara kapatıldı, vatandaşlar, yayan ve bisikletleriyle kentin tadını çıkardı.
Belçika'da her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen "Otomobilsiz Gün" etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
[Fotoğraf: AA]
Saat 09.30'dan 19.00'a kadar Brüksel'de motorlu araçlar kontak kapattı. Sadece toplu taşıma araçlarına ve zorunlu hallerde araç kullanımına izin verilirken şehir içinde 30 kilometre hız limiti uygulandı.
[Fotoğraf: AA]
Kent sakinleri bugünü fırsata çevirerek yayan ya da bisikletleriyle şehrin sokaklarını turladı.
[Fotoğraf: AA]
Gün dolayısıyla çeşitli aktiviteler de yapılıyor. Brüksel Belediyesi sınırları içinde geziler, oyunlar, spor, müzik, sergi ve sanat etkinlikleri düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Brüksel Toplu Taşıma Şirketi (STIB) de araçların trafiğe çıkmayacağı saatlerde ücretsiz hizmet sunuyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Belçika brüksel otomobilsiz günSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 17:32
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