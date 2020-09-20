İsrail'de karantinaya rağmen Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı
İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs algınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericileri ezme girişiminde bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı yakınındaki gösteriye COVID-19 karantinasına rağmen 5 bine yakın gösterici katıldı.
Netanyahu'yu kastederek "suç başbakanı" yazılı tişört ve maske takan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" şeklinde slogan attı.
Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, protestoculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarıda bulundu.
Araçla ezme girişimi son anda önlendi
Öte yandan kimliği açıklanmayan bir kişi, aracını protestonun yapıldığı meydandaki göstericilerin üzerine sürmek istedi.
Araç meydana ulaşmadan durdurularak şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Gösteriler 3 ayı geçti
COVID-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.
Netanyahu yönetimi salgında günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle cumadan itibaren ülke genelinde karantina kararı almıştı.
Karantinada protestolara izin verilmiş, katılımcı sayısına kısıtlama getirilmemişti.