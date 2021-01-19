Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta erken seçimin tarihi değişti
[Fotoğraf: AA]
Irak hükümeti, erken seçim tarihini 6 Haziran'dan 10 Ekim'e aldı.
Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, seçim tarihini revize ederek, 10 Ekim'de sandık başına gidilmesini kararlaştırdı.
Irak Yüksek Seçim Komiserliği, Başbakan Kazımi'ye gönderilen resmi talep yazısında, komiserliğin haziran ayı için seçime hazır olmadığını, bu tarihin ileriye alınması istenmişti.
İran'a yakın Şii siyasi grupların ülkede erken seçimi desteklemediği ve bunun ertelenmesi için Kazımi'ye baskı yaptığı iddia ediliyordu.
Etiketler: Irak
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