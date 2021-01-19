Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, seçim tarihini revize ederek, 10 Ekim'de sandık başına gidilmesini kararlaştırdı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, Başbakan Kazımi'ye gönderilen resmi talep yazısında, komiserliğin haziran ayı için seçime hazır olmadığını, bu tarihin ileriye alınması istenmişti.

İran'a yakın Şii siyasi grupların ülkede erken seçimi desteklemediği ve bunun ertelenmesi için Kazımi'ye baskı yaptığı iddia ediliyordu.