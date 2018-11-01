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Irak'ta DEAŞ mağduru köylülere tazminat ödenecek

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, köyleri ve evlerine DEAŞ terör örgütü tarafından zarar verilen ailelere tazminat ödeneceği açıklandı.

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Irakta DEAŞ mağduru köylülere tazminat ödenecek

Kerkük Vali Yardımcısı Ali Hummadi, DEAŞ tarafından evi tamamen tahrip edilen her aileye yaklaşık 33 bin dolar tazminat ödeneceğini söyledi.

Bölgenin DEAŞ terör örgütünden kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen göçmen durumundaki insanların geri dönemediklerini ifade eden Hummadi, bu kişilerin geri dönmesi için çalıştıklarını belirtti.

Hasar tespitinden sonra ödeme yapılacak

Tazminatın, Bağdat hükümeti tarafından tahsis edilen Kerkük imar bütçesinden ayrılacağını aktaran Hummadi, yerel hükümet tarafından oluşturulan komisyonun bir hafta içinde hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağını, sonrasında da ödeme işlemlerinin başlayacağını aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: köylüler, Kerkük, Irak
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