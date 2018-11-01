Basra'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 118 bine yükseldi

Irak’ın Basra kentinde kirli içme suyu zehirlenmesi olayıyla ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Komiserliği Basra Ofisi, zehirlenme belirtileri nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 118 bine ulaştığını açıkladı.

Komiserlik açıklamasında kentteki durumu incelemek ve acil çözüm üretmek için Basra İl Meclisini acil bir toplantıya çağırarak, hava sıcaklığının düşmesine rağmen sağlıklı içme suyu projesiyle ilgili kayda değer herhangi bir gelişmenin olmadığının altını çizdi.

Son olarak 20 Ekim'de Basra'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 114 bin olarak açıklanmıştı.

İçme sularındaki katı madde oranı sınırın çok üstünde

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütünün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'da 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

Basra, içme suyunu Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleştiği Şattülarap'tan temin ediyor. Son dönemlerde suda artan tuz oranı ve çevre kirliliğiyle bunu arıtacak yeterli tesisin olmaması nedeniyle zehirlenme vakalarında artış yaşandı.

Kaynak: İHA, AA