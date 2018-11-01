ABD’nin Suriye’de yakalanan DEAŞ'lıları Irak’a naklettiği iddiası

İnsan Hakları İzleme örgütü tarafından yayımlanan raporda, ABD'nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK unsurları tarafından ele geçirilen DEAŞ mensuplarını yargılanmaları için Irak’a naklettiği ileri sürüldü.

Raporda, Avustralya, Fransa ve Lübnan vatandaşı en az dört şüphelinin Irak’a götürülerek işkence gördüğü ve Irak mahkemelerinde yargılandığı kaydedildi.

Raporda, bir ülkenin, gözaltındaki bir kişiyi işkence veya kötü muameleye maruz kalma riski bulunan başka bir yere nakletmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 10 Eylül’de ABD hükumetine tutuklu nakil politikasını açıklığa kavuşturması için mektup gönderdiği ancak henüz cevap alamadığı da ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber, AA