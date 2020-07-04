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Irak'ta Covid-19 vaka sayısı 58 bin 354'e yükseldi
[Fotoğraf: Arşiv]
Irak’ta Covid-19 nedeniyle bir günde 106 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 58 bin 354’e yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde Covid-19 kaynaklı 106 ölüm meydana geldi, ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 368’e yükseldi.
Açıklamada 2 bin 334 yeni vakanın kaydedildiği, toplam vaka sayısının ise 58 bin 354’e çıktığı aktarıldı.
Ülkede toplam iyileşen hasta sayının da 31 bin 77 olduğu belirtildi.
Etiketler: ırak koronavirüs ırak covid-19Son Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 20:28
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