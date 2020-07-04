Haber Giriş: Kaynak: AA
Belçika'da 5G teknolojisi yatırımları protesto edildi
[Fotoğraf: AA]
Brüksel'de tren istasyonu önünde toplanan bir grup gösterici, 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G'ye yönelik altyapı yatırımlarına tepki gösterdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 5G'ye yönelik altyapı yatırımları protesto edildi.
Yeni tip koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyan protestocular, önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin sağlığa zararlı olduğunu dile getirdi.
[Fotoğraf: AA]
Protestocular, "5G'yi boykot" ve "5G teknolojisini durdur" yazılı pankartlar taşıdı.
Belçika, Güney Kore'den sonra, ABD ile Çin arasındaki teknolojik çatışmanın merkezinde yer alan bir iletişim altyapısı olan 5G teknolojisini tanıtan ilk ülkelerden biri.
Etiketler: belçika 5g eylemSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 18:38
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