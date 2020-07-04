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Suudi Arabistan'da Covid'dan bir günde 56 ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle bir günde 56 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 205 bin 929’a çıktı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 56 can kaybının yaşandığı, ölü sayısının 1858’e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 4 bin 128 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 205 bin 929’a çıktığı aktarıldı.
Suudi Arabistan’da toplam iyileşen hasta sayısının da 143 bin 246 olduğu ifade edildi.
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