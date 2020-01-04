Dünya
Irak’ta ABD üssüne ve büyükelçilik yakınına füzeli saldırı04 Ocak 2020 Cumartesi 20:14 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 20:35
Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yakınlarında ve Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı Beled Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı.
Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.
Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.
Ayrıca, Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği açıklandı.
Kaynak: AA
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