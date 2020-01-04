Silahların gölgesinde büyüdüler, yerleşim yerlerini işgal eden PKK/YPG'li teröristler yüzünden eğitim hakkından mahrum kaldılar.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da artık silah sesleri değil öğrenciler için zil sesleri yankılanıyor.

Terör örgütü tarafından sözde karargah olarak kullanılan Nukra köyündeki okul Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 1 ay süren çalışma sonrası onarıldı.

9 dersliği ve bir de ana sınıfı bulunan Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulu, Rasulayn’da yıllar sonra eğitimin başladığı ilk okul oldu. Tel Abyad'dan sonra Rasulayn'da da 5 yıl sonra eğitim başladı.

Okulunun açılışına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, komutanlar ve Milli eğitim yetkilileri ile köy halkı katıldı.

Mehmetçik de öğrencileri hediye ettiği kıyafetlerle sevindirdi. Okulda 13 öğretmen görev yapacak.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Fatih Şenel