Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı
[Grafik: TRT Haber]
Irak’ın Enbar vilayetinde, ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.
Söz konusu askeri üsse 5 roket fırlatıldı.
Üssün çevresine düşen roketlerin, hasara neden olup olmadığı açıklanmadı.
[Roket rampaları | Fotoğraf: İHA]
Saldırının ardından bölgede arama faaliyeti başlatan güvenlik güçleri, kullanılan roket rampalarını Barvana bölgesinin güneyinde buldu.
Etiketler: Irak
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