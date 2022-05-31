Söz konusu askeri üsse 5 roket fırlatıldı.

Üssün çevresine düşen roketlerin, hasara neden olup olmadığı açıklanmadı.

[Roket rampaları | Fotoğraf: İHA]

Saldırının ardından bölgede arama faaliyeti başlatan güvenlik güçleri, kullanılan roket rampalarını Barvana bölgesinin güneyinde buldu.