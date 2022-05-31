Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nepal'de düşen uçağın enkazından 22 cansız beden çıkarıldı
[Fotoğraf: AFP PHOTO/NEPAL POLICE - NO MARKETING]
Nepal'de havalandıktan kısa süre sonra radardan kaybolan yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Kazada hayatını kaybeden 22 kişinin tamamı uçağın enkazından çıkarıldı.
Nepal'de Pokhara havalimanından havalanan iç hatlar uçağı kalkıştan kısa süre sonra radardan kayboldu. Küçük uçağın, Himalayalar'daki Jomsom bölgesine inmesi bekleniyordu.
Yerli halkın yangın ihbarı üzerine ekipler uçağın enkazına ulaştı.
Nepal Ordusu, enkazın Jomsom kasabası yakınında bulunduğunu açıkladı.
Enkazda yapılan çalışmada 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
2 Alman ve 4 Hindistanlı turistin de seyahat ettiği uçakta 22 kişi bulunuyordu. Enkazda arama çalışmaları devam ediyor.
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