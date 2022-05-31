Nepal'de Pokhara havalimanından havalanan iç hatlar uçağı kalkıştan kısa süre sonra radardan kayboldu. Küçük uçağın, Himalayalar'daki Jomsom bölgesine inmesi bekleniyordu.

Yerli halkın yangın ihbarı üzerine ekipler uçağın enkazına ulaştı.

Nepal Ordusu, enkazın Jomsom kasabası yakınında bulunduğunu açıkladı.

Enkazda yapılan çalışmada 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

2 Alman ve 4 Hindistanlı turistin de seyahat ettiği uçakta 22 kişi bulunuyordu. Enkazda arama çalışmaları devam ediyor.