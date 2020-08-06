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Irak'ta 67 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 5 bin 161'e ulaştı.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 161'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, 3 bin 47 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının da 140 bin 603'e çıktığı belirtildi.
Bakanlık, ayrıca, virüse yakalananlardan toplam 101 bin 25 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktardı.
Etiketler: ırak'ta koronavirüs ırak'ta corona virüsüSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 17:54
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