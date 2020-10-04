Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 52 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 210 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 399'a, vaka sayısı da 379 bin 141'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 307 bin 482'ye ulaştı.