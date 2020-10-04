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Irak'ta 52 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 artarak 9 bin 399'a yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 52 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 210 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 399'a, vaka sayısı da 379 bin 141'e çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 307 bin 482'ye ulaştı.
Etiketler: ırak vaka sayısı ırak covid-19 ırak koronavirüs ırak salgınSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 15:15
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