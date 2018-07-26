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Iraklı 2 pilot havada kavga etti

Irak'ta seyir halindeki uçakta kavga eden 2 pilot, yolcuların güvenliğini tehlikeye attı.

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Iraklı 2 pilot havada kavga etti

Irak yerel basınında yer alan haberlere göre, 157 yolcu taşıyan Irak Hava Yolları'na ait Meşhed (İran) - Bağdat seferini yapan uçakta 2 pilot arasında yemek yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olayla ilgili yolcuların çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bağırışların duyulduğu görüntülerde, kokpit kapısındaki kan izleri de dikkat çekti.

Pilotların uçuş güvenliğini tehlikeye atan kavgası, bir anda ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Lisansları iptal edildi

Irak Ulaştırma Bakanlığı, olayın kamuoyuna yansımasının ardından kavga eden 2 pilotun da lisanslarının iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, kaptan pilot Raad Muhammed Yakub'un emekliye sevk edildiği, yardımcı pilot Ali Ahmed Salih Tiveciri'nin de görevine son verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: pilot, Irak, havada kavga
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