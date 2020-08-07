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Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen PKK'lı 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi. Düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Son 10 günde 64 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Asos bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristle birlikte, son 24 saatte 31 terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde ise 64 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 16:13
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