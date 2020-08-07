Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen PKK'lı 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi. Düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Son 10 günde 64 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Asos bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristle birlikte, son 24 saatte 31 terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde ise 64 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.