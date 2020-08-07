Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman bölgesinde 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın patladığı anlar, alışveriş yapan müşterilerin olduğu bir mobilya mağazasının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde patlamanın şiddetini duyan bir kaç müşteri durumu anlamak için mağazanın dışına çıktığı görülüyor.

Kapıya çıkan müşteriler, ikinci patlamanın etkisiyle yere yığılırken, mağazaya ait camların tamamen kırıldığı görülüyor.

