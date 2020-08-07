İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Lübnan’dan gelen ve İsrail hava sahasına giren insansız hava aracının düşürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin söz konusu İHA’yı takip ettiği ve İsrail hava sahasına girdiği anda vurduğuna dikkat çekilerek, İHA'nın düşürüldüğü bölgede inceleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Lübnan makamlarından veya Lübnan Hizbullahı’ndan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, son haftalarda Hizbullah’ın saldırı tehdidine karşı ülkenin kuzey sınırlarında teyakkuza geçmiş, bu bölgeye askeri takviyede bulunmuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.