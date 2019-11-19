Dünya
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla vuruldu19 Kasım 2019 Salı 19:57 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 20:09
Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığındaki 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine operasyon düzenlendi.
Operasyonla eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'lı 5 terörist SİHA'larla vurularak etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/5Ai9oRsxuo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: SİHA Pençe Harekatı Kuzey Irak