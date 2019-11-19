Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonla eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'lı 5 terörist SİHA'larla vurularak etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/5Ai9oRsxuo