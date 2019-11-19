İsrail polisi eşliğinde Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'ne gelen İsrail'e bağlı belediye ekipleri, Allun ailesine ait evi iş makineleriyle yerle bir etti.

Evlerinden çıkarabildikleri birkaç eşya ile kış ortasında sokakta kalan aile üyeleri, uzun yıllardır başlarını soktukları yuvanın İsrail güçlerince ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılması nedeniyle göz yaşlarına hakim olamadı.

Yıkımın ardından bölgeye gelen komşuları ve akrabaları 4 çocuklu Allun ailesini teselli etmeye çalışırken, bazı Filistinliler İsrail'e tepki gösterdi.

"Eşyalarımızı bile doğru düzgün dışarı çıkarmamıza izin vermediler"

Anne Menva Allun, İsrail güçlerinin evlerine baskın düzenleyerek kendilerini zorla dışarı çıkardıklarını belirtti.

İsrail güçlerinin evdeki eşyaların bazılarını kırıp parçalayarak dışarı attıklarını dile getiren anne Allun, şunları anlattı:

"Bize 'Evinize yıkım kararı verilmiş' dediler. Biz de 'Karara itirazımızı mahkemeye verdik, sonucunu bekliyoruz. Aynı zamanda belediyeye de ruhsat başvurusu yaptık ve cevap bekliyoruz' dedik. Belediye bile bize 21 gün mühlet vermişti ve biz de ruhsat işlemlerine başvurmuştuk. Daha mühlet bitmeden geldiler. Belediye bile net kararı vermemişti. Aniden baskın düzenleyip evimizi yıktılar, eşyalarımızı bile doğru dürüst dışarı çıkarmamıza izin vermediler."

Anne Allun, İsrail güçlerinin, kendilerinden, yıkımı sadece iki hafta ertelemek için İsrail mahkemesine 25 bin şekel (41 bin lira) ödemelerini ve bunu da gün içinde mesai bitmeden önce yatırmalarını istediğini ifade etti.

Filistinli kadın, "Bu parayı ödesek bile 2 haftalık süre dolunca yine gelip yıkacaklarmış. Buna rağmen beklemediler ve evi yıktılar. Ayrıca biz bu parayı nereden bulacağız da onlara vereceğiz." diye konuştu.

"Nereye gideceğimizi bilmiyoruz"

Büyük fedakarlıklarla inşa ettikleri yuvaları gözlerinin önünde yıkılan Allun, "Şimdi nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Hiçbir hazırlık yapmamıştık, dediğim gibi aniden geldiler. Şimdi paramparça edilmiş, darmadağın edilmiş eşyalarımızla nereye gideceğiz." diye sitem etti.

Yıkımlarla İsrail'in Filistinlileri, doğdukları Kudüs'ten çıkarmaya çalıştığını kaydeden Allun, "Bizi göç ettirmek, bu diyardan kovmak, Arapları buradan çıkarmak istiyorlar. Ne diyelim, bizim Allah’tan başka sahibimiz yok, Allah bize yeter ve bizim tek yardımcımızdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Kaynak: AA