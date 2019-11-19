Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Rasulayn'da hayat normale dönüyor.

Su ve elektrik sorunlarının giderildiği bölgede, okullardaki terör izleri de siliniyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin okullara verdiği zararların izlerinin silindiği ve okulların yeniden eğitim ve öğretime açılabilmesi için devletin diğer kurum ve kuruluşları ile birlikte ihtiyaçların tespiti, onarım ve iyileştirme faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Mehmetçik tarafından Barış Pınarı bölgesindeki hayatı normalleştirme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamında 17 Kasım 2019 tarihinde Rasulayn'da yapılan okul incelemeleri sırasında, Fen Meslek Lisesi, Erkek Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Teknik Lisenin bulunduğu kampüsün PKK/YPG'li teröristler tarafından eğitime kapatıldığı, okulların terör örgütü için Katyuşa tarzı roketleri ateşleyebilecek roketatar düzenekleri üretim merkezine çevrildiği, sınıfların kullanılamaz hale getirildiği tespit edildi. Ayrıca teröristlerin tüm şehri bir ağ gibi saran yeraltı tünellerini kazmak için kullandığı makine ve teçhizatlar ile çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Okulların yeniden eğitim ve öğretime açılabilmesi için devletin diğer kurum ve kuruluşları ile birlikte ihtiyaçların tespiti, onarım ve iyileştirme faaliyetlerine başlandı."

Kaynak: TRT Haber