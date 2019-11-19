Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor.

Güvenlik üst düzeyde

Terörden temizlenen bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. Şüpheli görülen araçları kontrol eden Mehmetçik, olası bir terör saldırısına karşı bölge halkının can ve mal güvenliğini koruyor.

Ayrıca hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad’da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Yol kontrolleri sırasında bir Suriyelinin yaptığı açıklamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerdeki Suriyeli, "Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz. Allah sizden razı olsun. Allah sizi korusun. Daha önce YPG zamanında bir iş yapmıyorduk. Çok rezil bir durumdaydık, çok çalışmak istiyorduk, ille de YPG'ye gel diyorlardı. Zorla asker alıyorlardı 'zorla YPG'ye gel' diyorlardı. Siz geldikten sonra çok rahat olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber