Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde PKK'lı 13 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde ağır darbe vuruluyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından inlerinde etkisiz hâle getirildi."
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