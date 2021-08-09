Afganistan Başsavcılığı, 2 savcının Kabil'in Deh Sebz ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını açıkladı.

Savcıların yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, olayın ''insanlık suçu'' olduğu kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede saldırılar arttı

Yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla Taliban saldırılarını artırdı.

Ülke genelindeki 150'den fazla ilçeyi merkezleri dahil olmak üzere ele geçiren Taliban, vilayet merkezlerine yönelik baskısını artırdı.

Militanlar, son 4 günde biri ülkenin batısında, diğer dördü kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 5 vilayet merkezini kontrolüne geçirmişti.