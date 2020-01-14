Irak yönetimi ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasında kararlı14 Ocak 2020 Salı 13:11 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 13:15
Irak hükümetinden yapılan açıklamada, meclisin "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması" için aldığı karardan geri adım atmayacağı duyuruldu.
Irak Başbakanlık Basın Sözcüsü Vilyam Verde, "Hükümet, meclisin ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı karardan geri adım atmayacak." dedi.
Verde, Irak hükümetinin, ABD ile, askerlerinin DEAŞ'la mücadele amacıyla ülkede kalması için yeni anlaşma imzaladığı iddialarıyla ilgili, "Hükümet, böyle bir anlaşma imzalamadı." ifadelerini kullandı.
"Meclis, hükümet için tavsiye kararı aldı." diyen Verde, söz konusu kararın, tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını kapsadığını söyledi.
Irak Meclisi'nde 5 Ocak'ta yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verilmişti.
Kaynak: AA