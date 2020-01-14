Dünya
Çin'de korkutan fabrika yangını14 Ocak 2020 Salı 12:06 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 15:03
Çin'de bir kimya fabrikasında çıkan yangın, bina içerisindeki yanıcı maddeler nedeniyle hızla yayıldı.
Yangın, Çin'in Guangdong bölgesindeki Zhuhai kentinde bulunan kimya fabrikasında çıktı.
Fabrika içerisinde yer alan kimyasal maddeler nedeniyle hızla yayılan yangında, küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği belirtildi.
200 itfaiye personelinin ve 40 itfaiye aracının yangına müdahalesinin sürdüğü açıklanırken; ilk belirlemelere göre yangında can kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: kimya fabrikası fabrika yangını