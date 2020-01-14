Filipinler'de Taal Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Kül ve duman püskürten yanardağda iki patlama meydana geldi.

Chino ve Kat Vaflor çifti ise daha önceden planladıkları düğünü, yanardağ patlaması manzarasında yaptı.

[Fotoğraf: Randolf Evan]

Düğün fotoğrafçısı Randolf Evan, düğün alanına 16 kilometre uzaklıktaki yanardağ görüntüleriyle, çiftin bu gününü ölümsüzleştirdi.

[Fotoğraf: Randolf Evan]

Evan CNN'e yaptığı açıklamada, "Aslında gergindik çünkü sosyal medyadan patlamaya yönelik haberleri izlemeye devam ediyorduk ve uyarıları görüyorduk. Ayrıca en kötü durumda ne yapmamız gerektiği konusunda kendi aramızda tartıştık. Ama sonuç itibarıyla bunu başardık" dedi.

Çiftin fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: CNN