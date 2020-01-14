Filipinli çiftten yanardağ patlamasında düğün14 Ocak 2020 Salı 11:56 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 12:11
Filipinler'de bir çift, gökyüzüne kül ve lav püsküren Taal Yanardağı patlaması eşliğinde düğün yaptı.
Filipinler'de Taal Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Kül ve duman püskürten yanardağda iki patlama meydana geldi.
Chino ve Kat Vaflor çifti ise daha önceden planladıkları düğünü, yanardağ patlaması manzarasında yaptı.
Düğün fotoğrafçısı Randolf Evan, düğün alanına 16 kilometre uzaklıktaki yanardağ görüntüleriyle, çiftin bu gününü ölümsüzleştirdi.
Evan CNN'e yaptığı açıklamada, "Aslında gergindik çünkü sosyal medyadan patlamaya yönelik haberleri izlemeye devam ediyorduk ve uyarıları görüyorduk. Ayrıca en kötü durumda ne yapmamız gerektiği konusunda kendi aramızda tartıştık. Ama sonuç itibarıyla bunu başardık" dedi.
Çiftin fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: CNN