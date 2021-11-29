Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 7 Kasım’da Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin Bağdat’taki evine yapılan saldırıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

“Başbakan'ın evine yapılan saldırı iki adet silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlendi” diyen Araci, bu saldırıyla Kazımi’nin direk hayatının hedef alındığını vurguladı.

"İncelemelere biraz daha zaman tanınmalı"

Araci, inceleme heyetinin hiçbir yabancı taraftan henüz destek talebinde bulunmadığını söyledi.

“Gerçeğe ulaşmak için önemli ipuçlarına sahibiz ancak incelemelere biraz daha zaman tanınmalı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için dost ve komşu ülkelerden destek talebi olabilir.”

Saldırının görüntüleri toplantıda gösterildi

Basın toplantısı sırasında Kazımi’nin evine saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları yayınlandı.

Irak Başbakanı Kazımi’nin 7 Kasım’da Bağdat Yeşil Bölge’deki konutuna saldırı düzenlenmişti.