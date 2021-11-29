Al Jazeera televizyonundan yapılan açıklamada, çalışanlarının yanında durmaya devam ettikleri hatırlatıldı. Gazeteciliğin suç olmadığı, tutuklu gazetecilerin salınması istendi. Açıklamada gözaltı süresini devam ettirme uygulamasını kınandı.

Mısır makamlarının gazeteci Abdülaziz'in gözaltı süresini 45 gün daha yargısızca uzattığına işaret edilen açıklamada, bunun hem de ülke yasalarının belirlediği 2 yıllık gözaltı süresini aşmasına rağmen yapıldığı aktarıldı.

Al Jazeera'nin ofisleri kapatılmıştı

Al Jazeera, 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılmasının ardından Mısır'daki ofislerini idari olarak kapatmış, 1 ay sonra da Mısır yargısı Al Jazeera Mubasher Mısır'ın kapatılmasına karar vermişti.

Mısır ile Katar arasındaki ilişkiler, 2017 yılında yaşanan Körfez krizinin ardından, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesiyle düzelmeye başlamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından, iki ülke arasında olumlu adımlar atılmıştı. Bu kapsamda iki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atamıştı.

Mısır yönetimi, Haziran 2019'dan bu yana "asparagas haber yayınlama" iddiasıyla Al Jazeera'da çalışan Mısırlı 4 gazeteciyi farklı tarihlerde gözaltına almıştı.