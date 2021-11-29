Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Twitter'ın CEO'su istifa etti
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Twitter CEO'su Jack Dorsey’in görevinden istifa ettiği açıklandı.
Twıtter CEO’su Jack Dorsey’in istifa ettiğinin açıklanmasının ardından yerine Parag Agrawal'ın atandığı duyuruldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Sosyal Medya Twitter
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