Irak'ta erken seçim hazırlıkları başladı. 10 Ekim’de yapılacak seçimler için 55 bin 41 sandık kurulacak. Genel gözlemci sayısının 110 bini aşması bekleniyor.

Irak’ta 25 milyondan fazla Irak vatandaşı oy kullanma hakkına sahip. Elektronik oy kartlarını alanların sayısı yüzde 90’ı geçti.

IKBY Seçim Komisyonu Başkanı Hüseyin Rakip ‘’Halkımızdan talebimiz seçimlere katılmalarıdır. Aynı zamanda şu ana kadar elektronik oy kartını almayan kişilerin de komisyon başkanlığına müracaat etmelerini, oy kartlarını almalarını rica ediyoruz. Şu ana kadar halkımızın %90’ı kartlarını teslim almış bulunuyor” dedi.

Irak'taki seçimlerde 3 bin 249 aday yarışacak



Adaylar ve siyasi parti temsilcileri de son hazırlıklarını yapıyor.

ITC Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Maruf ‘’Bizim hedefimiz Erbil’de kazanmaktır. Erbil’den bölgeden Irak parlamentosundan bir milletvekili çıkarmaktır. Biz her zaman haklarımızı barış yoluyla diyalog yoluyla elde etmenin çabasını gösteriyoruz” dedi.



Irak Parlamentosu 5’inci dönem seçimlerinde 109 siyasi parti, 21 koalisyon ve bağımsız adaylar yarışacak. Toplam 329 sandalye için seçime 3 bin 249 aday yarışacak.