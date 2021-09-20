Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da partiye hediye paketinde bomba gönderildi: 2 kişi öldü
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Meksika'da doğum günü partisine hediye paketi içinde gönderilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentindeki bir restoranda, doğum günü partisi düzenleyen iş yeri sahibine, içinde bomba tuzaklı hediye paketi yollandı.
Paketin açılmasıyla infilak eden bomba, 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Doğum gününü kutlayan kişi hayatını kaybetti
Yetkililer, hediye kutusuna tuzaklanmış bombanın, motosikletle gelen 2 kişi tarafından mekan sahibinin ortağına teslim edildiğini ve kutunun açılmasıyla patlama yaşandığını açıkladı.
Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin, doğum günü kutlanan mekan sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Meksika
Sıradaki Haber
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz