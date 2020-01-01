Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Bağdat Büyükelçiliği önünde ve civarında bulunan protestocuların tamamı oradan çekildi ve kurulan çadırlar da kaldırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gösterilerin son bulduğu ABD Büyükelçiliğinin güvenliğinin de Iraklı güçler tarafından sağlandığı belirtildi.

ABD konsolosluk işlemlerini askıya aldı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ise tüm konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Ne olmuştu?

İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütü Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine bir saldırı düzenlemiş, saldırı sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, 4 Amerikan askerinin yanı sıra 2 Irak askeri de yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, Hizbullah Tugaylarına ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Tüm bu gelişmelerin üzerine dün, ABD yönetimini protesto etmek isteyen yüzlerce Haşdi Şabi yanlısı, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Haşdi Şabi örgütü, taraftarlarına "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri" çağrısı yapmış ancak özellikle Hizbullah Tugayları taraftarları örgütün bu çağrısını reddederek alanda kalmakta ısrarcı davranmıştı.

Kaynak: AA