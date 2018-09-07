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Irak Meclisi Basra için yarın "acil" toplanacak

Irak Meclisi 12 Mayıs'taki seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Basra'da yaşanan olaylarla ilgili yarın için olağanüstü toplantı kararı aldı.

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Irak Meclisi Basra için yarın &quot;acil&quot; toplanacak

Irak Meclisi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yarın düzenlenecek acil oturuma Başbakan Haydar el-İbadi ve ilgili bakanların katılacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca "Oturumda Basra'daki sorunlar ve son gelişmelere karşı çözümler görüşülecek" denildi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr, dün yaptığı açıklamada "Basra'da yaşanan olaylar nedeniyle mecliste en geç pazar günü olacak şekilde olağanüstü oturum düzenlemesi" çağrısında bulunmuştu.

Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani de Basra'da yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirterek, göstericilere karşı kullanılan aşırı şiddete son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırmak için açtığı ateş sonucu şu ana kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: olağanüstü taoplantı, ırak meclisi, Basra
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